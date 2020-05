L’edizione odierna di “Repubblica” parla anche dei viaggi annullati per colpa del Covid. Sono un migliaio le richieste d rimborsi o di voucher arrivate negli ultimi tre mesi dai siciliani a tre associazioni di consumatori – scrive il quotidiano -. Di queste circa il 25 per cento si sono concluse positivamente. Per il 70 per cento dei voli cancellati c’è già un giudizio pendente per vedersi riconosciuto il rimborso, stessa percentuale per i voli sui quali i viaggiatori hanno deciso di non salire quando già la pandemia era alle porte. Alla Federconsumatori Sicilia sono arrivate 400 richieste di rimborso. Spiega Alfio La Rosa, il presidente dell’associazione: «Di questi resta un 50 per cento che ha ancora contenziosi aperti, il resto ha già risolto con voucher o il rimborso. Le lamentele sono per il rimborso economico, le compagnie molto spesso non rispondono alle richieste. Il primo passo è inviare una diffida».