L’edizione odierna di “Repubblica” parla anche della presenza delle forze dell’ordine nella zona della “movida” palermitana. Chi si siede ai tavolini – scrive il quotidiano – prova a calcolare a occhio la distanza di un metro e lancia uno sguardo ai carabinieri per cercare approvazione. «Vado bene così? » , dice ad alta voce un ragazzo mentre si accomodava per bere un cocktail. Tutto è sotto controllo in piazza Sant’Anna, finché un ragazzo corre incontro a un’amica che non vedeva da mesi per abbracciarla. In pochi secondi gli uomini della Guardia di finanza li accerchiano, sottolineando che non è consentito farlo. «Ma non lo vedo da mesi», dice la ragazza a denti stretti. «Ma è vietato». ribadiscono le forze dell’ordine.