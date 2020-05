L’edizione odierna di “Repubblica” parla delle decisioni arrivate dal Consiglio Federale in merito alla ripresa della seri a. Per evitare il rischio di un sabotaggio in corsa del campionato – scrive il quotidiano: ecco il “piano B” invocato dal presidente del Coni Malagò. Play-off e play-out. La formula esatta verrà decisa dopo il 28 maggio, quando il governo si è impegnato a comunicare la data utile per la ripresa dei tre campionati professionistici, che potranno durare fino al 20 agosto. Ma il Consiglio ieri si è spaccato – prosegue il quotidiano -, registrando il voto contrario di calciatori e allenatori, che battagliano per gli stipendi. La Federcalcio ha deliberato: le società potranno iscriversi anche senza pagare gli emolumenti di marzo e aprile, ai club basterà aprire il contenzioso con i calciatori.