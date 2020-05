L’edizione odierna di “Repubblica” parla della prima manifestazione politica degli ultrà in Italia che si terrà il 6 giugno. Migliaia di tifosi – scrive il quotidiano – si sono dati appuntamento nella capitale per protestare contro la gestione dell’emergenza coronavirus, contro «chi ha distrutto il nostro Paese» e ha «ammazzato il lavoro». E quindi, in buona sostanza, contro il governo. Dalle curve alla piazza. Le curve che hanno aderito, sono tutte accomunate da idee di estrema destra.