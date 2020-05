L’edizione odierna di “Repubblica” parla anche della ripartenza dell’Italia che pare aver dimenticato i bambini. La riapertura – scrive il quotidiano – non prevede bambini al seguito. Niente giochi al parco, sport solo a distanza. E per gli asili nidi, poi, non c’è neppure una prospettiva. «Sono la cosa più complicata da prevedere», spiegano i tecnici del Comitato che suggerisce alla politica. I nidi saranno gli ultimi a ripartire, l’ansia cresce in famiglia. In Italia – prosegue il quotidiano – ci sono 7 milioni e 962 mila persone nella fascia 0-14 anni. La generazione che soffre di più è quella che va dalla scuola dell’infanzia (901 mila alunni) alla primaria (altri 2 milioni e 443 mila).