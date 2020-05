L’edizione odierna di “Repubblica” parla dei nuovi usurai in tempi di crisi da Coronavirus. Il colonnello Pierluca Cassano e i suoi uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Bari lavorano senza tregua. Entrano, danno un’occhiata, due parole con i commercianti sulla crisi e poi la buttano lì: «Serve qualcosa? Ci siamo noi. Se avete bisogno non c’è problema» – ha detto Cassano -. Come fate a intercettarli senza l’aiuto delle vittime? «Innanzitutto stando tra la gente. I controlli che abbiamo operato nelle aziende per verificare i codici Ateco (classificano le imprese quando entrano in contatto con le pubbliche istituzioni e quando dialogano tra loro, ndr ) di quelle che potevano riaprire ci hanno consentito di cogliere subito segnali inequivocabili di difficoltà. E poi incrociando con le operazioni bancarie sospette, dallo smobilizzo di investimenti a prelievi di contanti, o con strane carte paypal intestate a persone improbabili e con la nostra dorsale informatica all’avanguardia, li individuiamo».