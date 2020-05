L’edizione odierna di “Repubblica” parla anche della questione del ministro della giustizia Alfonso Bonafede. «L’ho chiamata vendetta, dovevo dire giustizia. È in nome della giustizia che, se avessi seguito solo il merito della questione, Alfonso Bonafede non sarebbe più Guardasigilli» – le parole di Matteo Renzi -. Italia Viva non ha votato le mozioni di sfiducia che avrebbero fatto cadere il governo Conte. «Le poltrone possono tenersele, a me interessa la politica – giura l’ex premier – io voglio sbloccare i cantieri, una politica industriale, un’iniezione di fiducia che consenta al Paese di ripartire. Qui sta arrivando una crisi occupazionale senza precedenti, bisogna reagire». «Conte ha scelto di metterci di fronte a un bivio e io per l’ennesima volta ho scelto di mettere da parte le mie esigenze personali per mettere davanti l’Italia. E anche stavolta, come ad agosto per mandare a casa Salvini, siamo stati decisivi» – ha concluso Renzi -.