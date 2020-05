La prima pagina odierna del “Giornale di Sicilia” parla della “patente antivirus” per i turisti. Un documento di immunità che dovrà esibire chi arriverà dall’estero per potere entrare in Sicilia: tamponi o test sierologici. Musumeci: «Misurare la temperatura non basta». Intanto sul fronte calcio, la serie D è stata decretata conclusa e il Palermo aspetta la promozione. In alto la foto.