L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della decisione assunta ieri dal Consiglio Federale che ha deciso di decretare lo stop del campionato di serie D. Il Palermo dunque, in virtù del primo posto nel girone I, attende l’ufficialità della promozione in serie C. L’ultima parola spetterà ancora al Consiglio della Figc, che non si riunirà nuovamente prima di giugno.