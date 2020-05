L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei parametri che dovrà seguire il Palermo per l’eventuale iscrizione al prossimo campionato di serie C. Per essere ammessi – si legge – i club «dovranno assolvere al pagamento degli emolumenti netti e degli altri compensi scaduti al 31 maggio 2020» e il Palermo è in regola con i pagamenti, presentando inoltre una garanzia fideiussoria da 350 mila euro. Tale garanzia,per i soli club di LegaPro, potrà essere sostituita o integrata con «una certificazione della Lega, approvata dall’Assemblea, di aver costituito una garanzia collettiva di efficacia equipollente».