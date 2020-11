L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle terapie intensive in Sicilia.

Gli 007 inviati da Roma hanno dato il via alla “operazione verità” sui posti letto di terapia intensiva in Sicilia, passati dai 588 del 4 novembre agli

832 di ieri. Si tratta di una commissione al femminile, guidata dal medico Maria Grazia Laganà, ex parlamentare e vedova del vicepresidente del consiglio regionale della Calabria Francesco Fortugno, ucciso in un agguato affiancata da Simona Carbone, entrambe dirigenti del

ministero della Salute.





L’ospedale “San Marco” di Librino è stato il primo luogo visitato dagli ispettori