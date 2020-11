L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia.

L’età media di chi non ce l’ha fatta, secondo l’osservatorio epidemiologico della Regione, è di circa 78 anni, due anni in meno rispetto al dato nazionale. Dall’inizio dell’emergenza in Sicilia sono morte 1.227 persone. E’ come se fosse scomparso un piccolo paese.







Se c’è una categoria che sta dimostrando di essere più a rischio è

quella degli ospiti delle case di riposo e delle Rsa.