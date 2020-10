L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. La corsa ai tamponi nei laboratori privati ha spinto la Regione ad allargare la rete dei centri autorizzati. Il bollettino di ieri ha evidenziato 113 nuovi positivi e quattro morti. L’epicentro della crisi sanitaria si è spostato da ovest a est, con 89 casi a Catania e 59 a Palermo. I prezzi per i privati sono stati fissati dalla Regione: 50 euro per i tamponi molecolari, 15 per i tamponi rapidi, e tre fasce di prezzo per i sierologici che vanno dai 32,58 euro del tipo a, ai 18,58 euro del tipo b e 10 euro per quelli del tipo c.