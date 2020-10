L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul misterioso investitore svedese con domicilio a Bangkok che a luglio ha comprato l’ex store Niceta di via Roma. Si tratta del 62enne Peter Mickael Ullvin Gosta. «È in cerca di buoni investimenti», spiega Fabian Gruessner, uno dei rappresentanti della “Solemar Sicilia”, la società di Bagheria, proprietaria anche di una scuola di lingue, che ha curato la compravendita per conto di Ullvin Gosta. «Non c’è alcun mistero in questa operazione — dice Gruessner, siciliano di padre tedesco — Il signor Ullvin Gosta ha gestito per trent’anni una società in Thailandia nel settore dell’intelligenza artificiale e poi ha deciso di venire a vivere in Sicilia, una terra che lo ha sempre affascinato. Ci piacerebbe realizzare un incubatore sociale per il sostegno alla nuove imprese».