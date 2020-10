L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul bonus imprese. Nel giorno in cui la Regione alza bandiera bianca sul click day per le imprese danneggiate dal lockdown, dall’Europa arrivano trenta milioni per i beni di prima necessità dei siciliani. I venti di crisi, a Palermo e in Sicilia, soffiano ovunque: Geox in via Notartabartolo ha annunciato la chiusura, Coop sta cercando di vendere i propri supermercati e ipermercati, Rinascente è sul punto di andare via da Palermo. Dal Fondo sociale europeo arrivano 30 milioni, che finanzieranno voucher per l’acquisto di beni di prima necessità, tablet e traffico Internet per la didattica a distanza.