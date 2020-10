L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida fra Ternana e Palermo. I rosa tornano in Sicilia con un buon punto, considerando le diverse assenze. Il 3-5-2- è sembrato più adatto per tenere le misure fra i reparti. Decisivo Pelagotti. Da segnalare il calcio di rigore non concesso agli uomini di Boscaglia sul finire del primo tempo. Rispetto alla prima uscita stagionale, il Palermo è sembrato più compatto. Alla mezzora del secondo tempo, Accardi salva un pallone prezioso sulla linea di porta e impedisce a Raicevic di esultare.