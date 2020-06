L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’app pensata per i turisti e per avere un intervento sanitario in caso di sintomi da Coronavirus. Inoltre, verranno schierate squadre mobili anti-Covid, composte da medici e parasanitari. Nell’ordinanza di Musumeci è stato messo nero su bianco il protocollo sanitario. L’app “Sicilia Sicura” non sarà obbligatoria: il turista dovrà registrare i suoi spostamenti e comunicare giornalmente lo stato di salute e dei figli, se minorenni. In caso di sintomi da coronavirus potrà inviare una segnalazione alla centrale del Bonino Pulejo tramite l’app e sarà richiamato da sanitari che faranno un primo triage e, se necessario, invieranno l’unità medica anti- Covid. Saranno create squadre mobili nelle città a più alta densità di villeggianti e nelle zone costiere.