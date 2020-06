L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma su Joe Tacopina. Nato 54 anni fa a Brooklyn da padre romano e madre di Montelepre, rappresenta l’emblema dell’American dream. E’ stato l’avvocato di star del calibro di Michael Jackson e Jay-Z, ma anche dell’italiano Chico Forti, vittima di un errore giudiziario.

In Italia è diventato famoso grazie al calcio. Nel 2008 provò a rilevare il Bologna da Cazzola. Tre anni dopo è nella cordata americana guidata da Di Benedetto che acquista la Roma, diventa vicepresidente e poi si dimette. Rileva il Bologna con Joey Saputo. Lascia il club e rileva il Venezia in Serie D. Dopo la straordinaria cavalcata fino alla Serie B, nel 2019 si ritrova ad un passo dalla retrocessione, ma le note vicende giudiziarie rosanero gli consentiranno di ottenere la permanenza nel campionato cadetto. Aveva già incontrato nel suo destino il Palermo, presentando Frank Cascio a Zamparini. A febbraio 2020 cede il comando del Venezia e resta come presidente onorario.