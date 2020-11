L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul calo dei consumi in vista del Natale.

Affari dimezzati con la Sicilia arancione, rimandato se è “regione rossa” e meno 20-25 per cento se diventa “gialla”. A calcolare lo Svimez nel suo rapporto, la Sicilia in lockdown ha perso due miliardi al mese, 420 euro pro capite, e un altro miliardo è andato in fumo nel primo mese di semi-lockdown d’autunno.





Una previsione del Natale prova a farla la presidente

di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio: «Per ogni commerciante il Natale rappresenta l’incasso di tre mesi, quest’anno stimiamo cali del 50 per cento, ma tutto dipende dalla fascia in cui si troverà la Sicilia: se arancione gli incassi sono dimezzati, se gialla proveremo a tenere botta con un meno

20-25 per cento, se rossa il Natale non ci sarà stato».