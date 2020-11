L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla Tari.

Il conto dell’infinita emergenza rifiuti lo pagherà la città e sarà salatissimo. Si prepara la stangata 2021. Gli extra costi, già pagati a partire dal primo gennaio per portare la spazzatura in Sicilia orientale e quelli da affrontare per spedirla fuori dall’Isola come ha deciso di fare la Rap, saranno coperti dalla tassa sui rifiuti.







Se oggi la tassa pesa mediamente per 400 euro a contribuente, dall’anno

prossimo la cifra salirà fino a 590 da pagare in tre anni: quasi

200 euro un più a testa.