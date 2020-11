L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida fra Palermo e Turris.

Tutto cambiato rispetto al 21 ottobre, data in cui si sarebbe dovuto giocare il match. Oggi, i campani non vincono dal 1 novembre, ma in trasferta non hanno mai perso.





«La Turris è una squadra compatta – spiega Boscaglia – ha velocità in

attacco, giocatori di qualità, è pericolosa in contropiede, sa fare pressing alto e quando decide di difendersi lo fa in undici dietro la linea

della palla. Se deve fare la partita forse ha qualche problema, ma a noi interessa poco. Il nostro obiettivo è chiaro e resta lo stesso: giocare come le ultime partite».

In difesa restano fuori Somma, Corrado, Palazzi e Peretti. Può avere qualche possibilità Lancini, in alternativa è pronto Accardi.