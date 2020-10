L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul caro-tamponi in Sicilia. Antonella Gervasi è mamma di due bambini e ha la nonna in casa, qualche settimana fa ha scoperto che una cugina con cui erano stati a cena era risultata positiva. «Non potevamo aspettare i tempi biblici dell’Asp — dice — abbiamo contattato uno di questi laboratori che si trova in via Marchese di Villabianca, sono venuti a casa e ci hanno chiesto 85 euro l’uno per il totale di 400 euro. Lavora solo mio marito, speculano sulla pelle delle persone. Nello stesso giorno lo stesso laboratorio ha fatto i test anche ad altre 4 persone della mia famiglia». Per un guadagno di circa 800 euro per un solo nucleo familiare.