L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Italia. Aumenta il numero di casi e nel prossimo dpcm, atteso per il 7 ottobre, si pensa di rendere obbligatoria la mascherina all’aperto, azione già intrapresa da alcune Regioni. Ultimamente, il Lazio aveva ipotizzato anche una riduzione della quarantena per chi è stato a contatto con un caso positivo.