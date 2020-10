L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul “sistema” dei Rotoli. Ieri l’ex direttore del cimitero Cosimo De Roberto è stato arrestato e messo ai domiciliari per corruzione e concussione. Il “sistema” è la «gestione irregolare delle sepolture che ha visto il concorso di numerose persone». Tombe liberate senza l’obbligatoria presenza dei medici dell’Asp che non avrebbero dato il via libera, il costante stravolgimento della lista di ingresso delle salme.