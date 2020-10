L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’arrivo del Giro d’Italia a Palermo. Dalle 10 fino alla fine della tappa sarà impossibile attraversare l’area del percorso. Il divieto alla circolazione lungo l’asse corso Calatafimi, Corso Vittorio Emanuele, via Roma, via Dalla Chiesa, via Duca della Verdura e via Libertà è in vigore dalle 8, ma fino alle 10 ci sarà una certa tolleranza per gli attraversamenti. Dopo, con le prime ricognizioni del percorso da parte dei ciclisti, sarà tutto blindato. Chi dovesse entrare in città da Monreale potrà passare da Aquino e raggiungere viale Regione Siciliana da via Olio di Lino. Chi arriva da via La Farina è obbligato a voltare a sinistra in via Marchese Ugo, ma poi non potrà voltare a destra verso via Libertà, ma sarà obbligato a risalire a sinistra per via Notarbartolo. Per aggirare i divieti e passare dal lato monte al lato mare del percorso occorrerà risalire fino a oltre il Don Bosco.