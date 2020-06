L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui dipendenti regionali che non prestano servizio. Secondo l’ultimo censimento, il 64,5%, 5.311 persone, lavora in smart working, mentre il 19,5%, cioè 1.612 impiegati risulta “assente per altri motivi”, in congedo o in esenzione. Ci sono dipendenti a casa che non hanno nemmeno un computer. Assessorati che non hanno a disposizione gel disinfettante. La Regione punta a mantenere almeno il 10 per cento di smart working anche quando l’epidemia sarà solo un ricordo lontano, per smaterializzare gli uffici e risparmiare sulle utenze come luce, acqua e pulizie.