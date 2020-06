L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla situazione del Trapani. In dieci giorni si deciderà il futuro del club. Il primo appuntamento importante è questa mattina al Tribunale di Trapani: verrà stabilito se il club granata debba restituire (come già deciso in primo grado di giudizio) 350 mila euro alla FM Service di Maurizio De Simone, per aver utilizzato indebitamente due fideiussioni da 175 mila euro ciascuna. Domani l’attenzione sarà puntata sulla giustizia sportiva: il Trapani è stato deferito per non aver versato tutti gli stipendi dei tesserati entro il 16 marzo. Mancavano circa 70 mila euro, che sono successivamente stati saldati. E si aspetta anche la sentenza del Tribunale di Roma, che dovrà sancire se il Trapani rimarrà di Alivision o se tornerà alla FM Service.