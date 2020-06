Repubblica: "Palermo, operazione allo Sperone. La denuncia delle mamme «Qui spacciano». Blitz dei carabinieri"

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul blitz dei carabinieri allo Sperone. Silvia è contenta e spalanca la finestra del soggiorno: «Oggi respiro un’aria migliore. Ho denunciato gli spacciatori dello Sperone perché voglio un quartiere più vivibile per i miei bambini». I carabinieri della stazione di Brancaccio da poche ore hanno arrestato otto pusher che nel quartiere vendevano cocaina, crack, eroina, hashish. L’indagine “Tornado” è partita proprio dalle denunce delle mamme come Silvia «Un giorno mi sono imbattuta anche in una donna incinta che si bucava. Adesso vogliamo chiedere di più, vorremmo spazi dove i nostri bambini possano divertirsi senza avere timore di dover assistere a scene di degrado».