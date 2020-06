L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla Serie A in chiaro. Il ministro Spadafora ha vinto la battaglia: riportare le partite sugli schermi degli italiani, anche di chi non è abbonato alle tv a pagamento. Una partita si vedrà i sicuro il 20 giugno, un’altra alla seconda giornata. Sky rinuncerà a difendere il prodotto “pay”, trasmetteno sul canale in chiaro Tv8 non più di due partite. A Rai e Mediaset lascerà, gratuitamente, l’accesso ai gol subito dopo le partite.