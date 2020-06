L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’inchiesta relativa ai ritardi nelle zone rosse di Alzano Lombardo e Nembro. Domani, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà sentito dalla procura di Bergamo per la mancata istituzione di una zona rossa in Val Seriana. L’indagine al momento lo vede testimone, ma potrebbe trasformarlo in indagato per epidemia colposa.