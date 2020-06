L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sugli asili che non riapriranno. I più piccoli sono rimasti i grandi dimenticati: un milione e 400 mila under 3, quasi 200mila frequentanti i nidi prima della pandemia. Le famiglie premono, ma le strutture non sanno che futuro avranno. «Non siamo contenti per niente, non c’è la volontà di riaprire i nidi, le famiglie sono disorientate e arrabbiate. È dal 4 maggio che insieme alla regione Emilia Romagna chiediamo linee guida, arrivano ora fuori tempo massimo e solo per centri estivi: è una corsa contro il tempo, mentre i nostri lavoratori rischiano di rimanere senza salario» lamenta Alberto Alberani, vicepresidente nazionale di Legacoop sociale.