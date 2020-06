L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Dario Mirri, presidente del Palermo: «Nessun dubbio o preoccupazione, è un momento straordinario per il Palermo, che mai nella storia ha avuto un capitale di quasi 7 milioni interamente versato, con la quota di Di Piazza che verrà versata entro domani (oggi, ndr). Una cassa che permette la prospettiva di un anno, considerando che la differenza tra costi e ricavi prevista è di 6 milioni. Prevediamo tra i 4 e i 4,5 milioni di ricavi, il budget di un anno fa è stato confermato dal Cda. Fino a ieri Di Piazza ha confermato il suo impegno davanti ai tifosi. Le sue dimissioni, poi ritirate, così come la volontà di vendere, sono temi che non hanno incidenza sulla società. Se oggi ritiene di tornare dico che il Palermo è una cosa seria, non un giocattolo. Se io ho il 60 e lui il 40 decido io. Di Piazza è una persona per bene che rispetta gli impegni presi 10 mesi fa».