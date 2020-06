L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rinaldo Sagramola, AD del Palermo: «Preferiremmo non lavorare più su prestiti, affinché i ragazzi che il Palermo andrà a valorizzare possano un domani diventare nostro patrimonio. Per Felici, il Lecce ha chiesto di aspettare la fine del loro campionato. Nel caso in cui dovessero dare via il ragazzo, la preferenza verrà data al Palermo. Allenatore? Deve avere esperienza nel campionato complicato che andremo ad affrontare e dovrà prediligere lo spettacolo perché credo che al “Barbera” si debba godere anche dello spettacolo calcistico».