L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi. Il tecnico dovrà capire se potrà tornare a puntare su Martin in cabina di regia. Il centrocampista, rimasto a riposo nella partita di sette giorni fa contro il Marsala, è rientrato in extremis nell’elenco dei convocati dopo un esame ecografico che ha scongiurato lesioni, ma non è al meglio per il riacutizzarsi di un problema muscolare. Se il regista non dovesse farcela a scendere in campo al suo posto giocherebbe nuovamente Mauri che una settimana fa ha trovato la sua prima rete con la maglia rosanero. A completare il reparto Martinelli e uno tra Langella e Martinelli. In difesa non ci sarà Accardi, rimasto a casa per via di un attacco influenzale. Escluso dai convocati anche Rizzo Pinna.