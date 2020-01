L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida tra San Tommaso e Palermo. I rosa hanno la consapevolezza di non potere più sbagliare puntando a ripercorrere il cammino del girone d’andata in cui ha toccato le dieci vittorie consecutive prima di subire la battuta d’arresto proprio ad opera del Savoia. Quella contro il San Tommaso, in questo contesto, diventa una tappa importante per indirizzare il girone di ritorno, non solo in termini di risultati, ma anche perché si vedrà all’opera un Palermo nuovo con l’innesto di Roberto Floriano, attaccante che a sentire gli addetti ai lavori può restituire alla squadra di Pergolizzi la serenità e la competitività della prima metà del campionato. Floriano giocherà dal primo minuto, resta da decidere chi lo affiancherà nel tridente con Ficarrotta che nelle ultime ore ha perso posizioni rispetto a Felici e Ricciardo in vantaggio sull’ala palermitana.