L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Con Silipo e Floriano gli acquisti di Castagnini e Sagramola sembrano terminati, anche se i dirigenti continuano a monitorare eventuali occasioni più in prospettiva per il prossimo campionato che per questa stagione. Sarà il campo nelle prossime due settimane a dire se l’idea di lasciare il Palermo com’è è quella giusta o meno.