L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla gara di oggi tra Cagliari e Palermo e sulla giornata di lunedì che si preannuncia storica per i rosanero.

Tre mesi fa il Palermo ancora sperava nei play-off e un gol di Segre illudeva i rosanero prima della rimonta dei sardi. Sembra cambiato il mondo rispetto all’ultimo Cagliari-Palermo della serie B. La gara di Coppa Italia di stasera in una Unipol Domus tutto esaurito (in diretta in chiaro su Italia Uno) per i rosanero non è solo il primo atto di una stagione con grandi aspettative, ma «un test importante per prepararsi al meglio per il campionato».

Parola di Eugenio Corini, che è consapevole di trovare un avversario temibile, in una bolgia molto simile alla prima giornata di campionato che il Palermo giocherà venerdì 18 agosto a Bari. «Il Cagliari è forte e ha vinto i play-off dell’anno scorso con un allenatore di qualità come Ranieri che stimo molto. Sa cambiare diversi sistemi di gioco – ha detto il tecnico rosanero – e per noi sarà un banco di prova importante che ci serve, perché troveremo un ambiente caldo come quello del San Nicola. Abbiamo la voglia di fare una grande partita per passare il turno».

Tra i convocati, il Palermo recupera quasi tutta l’infermeria e quindi si porterà in Sardegna Soleri, Mancuso e Valente, lasciando a casa soltanto Aurelio, l’unico terzino sinistro di ruolo che sarà valutato dopo la partita contro il Bari. Non ci sarà Broh, ceduto in prestito al Suditirol. In campo, invece, si vedrà l’assetto di gioco più provato nel ritiro di un mese e nelle amichevoli. Un 4-3-3 con Pigliacelli in porta: in difesa, Ceccaroni ancora dirottato a coprire il buco sulla fascia sinistra, Mateju in vantaggio su Buttaro a destra, e Lucioni e Marconi come coppia di centrali; a centrocampo si confermerà la coppia Stulac-Claudio Gomes, affiancata dalla sorpresa Vasic; in attacco, invece, un Di Mariano pienamente recuperato si prenderà il posto da titolare sulla sinistra, con Roberto Insigne ad agire sull’altra fascia a supporto del capitano Matteo Brunori.

Di sicuro, al rientro da Cagliari, arriverà un momento storico per il Palermo, che già da lunedì, alla vigilia di Ferragosto, si allenerà nel nuovo centro sportivo di Torretta, dove continuano i lavori. «Attendiamo con emozione il primo allenamento nel nuovo centro sportivo – ha detto Corini a questo proposito – sicuramente sarà un asset fondamentale per il futuro del Palermo e una struttura che ha tutto quello che serve per i giocatori».