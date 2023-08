L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative di serie B.

Reggiana, ufficiale l’arrivo del bomber Stefano Pettinari a titolo definitivo dalla Ternana, contratto annuale con rinnovo automatico in caso di salvezza. Il Bari ha annunciato la punta Giuseppe Sibilli arriva dal Pisa in prestito con diritto di riscatto. Feralpisalò, si sblocca l’arrivo dal Pisa del centrocampista Artur Ionita siamo agli ultimi dettagli. Altri colpi ufficiali. Al Cosenza il fantasista Manuel Marras acquistato (e non più in prestito) dal Bari, contratto fino al 2025. Al Sudtirol il mediano italo-ivoriano Jeremy Broh in prestito dal Palermo. Al Lecco il centrocampista Alessandro Sersanti in prestito dalla Juventus Nex Gen. Ternana, il neo patron Guida annuncia l’arrivo di un giovane prospetto spagnolo proveniente dalla cantera del Barcellona: è Txus Alba regista di centrocampo con numeri molto promettenti. Il Sudtirol ha chiuso con l’Entella per il centravanti italo-albanese Silvio Merkaj 80 gare in C con 30 gol e 9 assist, arriva a titolo definitivo.

Il Palermo, mentre spera di non farsi soffiare il gioiellino Prati dal Cagliari, tratta per la cessione di un altro elemento della mediana, Dario Saric, su cui sono forti i turchi dell Antalyaspor. Venezia, resta in stand-by l’arrivo del difensore Altare dal Cagliari, che prima di cederlo deve fare altri movimenti nel reparto, tipo cedere Goldaniga (su cui ci sono Ternana e Lecco) e/o Capradossi (Lecco e una pista svizzera). Per i lagunari, più semplice ottenere dai sardi il centrocampista Nunzio Lella. Catanzaro, dopo il ko di Coppa Italia a Udine, si stringono i tempi per avere in difesa il polacco Przemyslaw Szyminski che però lascerà il Frosinone dopo che i ciociari avranno trovato 1-2 centrali. Il Lecco si fa sotto con l’Ascoli per il difensore Danilo Quaranta. Cosenza, tutto fatto per l’arrivo dalla Lazio dell’attaccante Valerio Crespi è stato il quotato bomber della Primavera capitolina.