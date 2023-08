L’edizione odierna de “L’Unione Sarda” titola “Il rilancio rossoblù per Prati”.

I rossoblù sfidano il Palermo non solo in Coppa Italia, ma anche sul mercato. Il club rosanero, infatti, sembrava avere in pugno il giovane centrocampista Matteo Prati, dopo aver raggiunto un accordo di massima con la Spal.

Il successivo rilancio del Cagliari – 5 milioni per il cartellino, più bonus vari e contratto quinquennale – avrebbe fatto breccia nella resistenza del club estense. Ci sarebbe anche stata una telefonata di Ranieri nella quale il tecnico rossoblù avrebbe spiegato al ragazzo cosa lo aspetta a Cagliari. Ora bisognerà capitare se alla fine prevarrà l’accordo tra Spal e Palermo oppure la ferma volontà del giocatore che ha scelto i sardi e la Serie A e che spera di sbarcare a Cagliari entro Ferragosto.