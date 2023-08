Intervistato da “TuttoCagliari.net” l’ex rosanero Silvio Baldini si sofferma su vari temi, tra cui il Cagliari.

Ecco qualche estratto:

«Cagliari? Dico che Ranieri ha fatto un miracolo. Non a caso il Cagliari ha fatto gol a Bari proprio all’ultimo secondo: è stato come un segno del destino. Claudio è riuscito a trasformare questa squadra. Ed evidentemente era nel suo destino, nel percorso che ha fatto attraverso tutta la sua carriera, vincere proprio al fotofinish allenando quella stessa squadra con la quale aveva già ottenuto enormi soddisfazioni anni addietro. Il fato si è ricordato di questo tecnico e l’ha voluto premiare in questo modo emblematico.. Ranieri la svolta? A mio parere tra l’altro Liverani è un ottimo tecnico: lo dimostra soprattutto quello che ha fatto a Lecce. Non è certo l’ultimo arrivato. In più ha anche vissuto delle situazioni familiari molto difficili: diciamo che il suo passaggio al Cagliari non è coinciso con un momento per lui felice e fortunato. Sta di fatto che con l’arrivo di Ranieri le cose sono decisamente cambiate, e adesso i rossoblù si apprestano a cimentarsi col campionato di serie A. Ranieri ormai qualche capello bianco ce l’ha. Conosce a menadito non solo la serie A, ma tutti i campionati europei. Sa perfettamente cosa ci vuole al Cagliari per fare bella figura. E il fatto che al timone ci sia lui è la migliore garanzia che le cose, per i sardi, andranno bene».