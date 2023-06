L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul calciomercato del Palermo, su tutti gli obiettivi di Nasti e Fabbian.

A caccia di giovanissimi di esperienza. Non è un ossimoro, ma una necessità in casa rosanero, dove al momento le caselle degli over sono tutte occupate (l’obbligo è averne al massimo 18) e sono previsti arrivi di veterani come il 35enne Fabio Lucioni. Così, si vagliano tanti nomi di under 23 già pronti per la B e per una piazza come Palermo che lotta per la A. Molte piste portano in Calabria. Nel Cosenza militano infatti tre giocatori che potrebbero fare al caso del Palermo: l’attaccante Nasti e il centrocampista Brescianini, entrambi di proprietà del Milan e già monitorati dai rosanero l’anno scorso, e il fantasista Florenzi.

Il primo, 19 anni, è reduce da 5 gol, compresa la rete decisiva per l’esito del doppio spareggio salvezza contro il Brescia. Nasti, classe 2003, è un centravanti dinamico e potrebbe fare da ricambio in un reparto che ha comunque bisogno di alternative e di rinforzi. Brescianini è un centrocampista duttile, che può giocare come mezzala o mediano classico e viene da una stagione positiva (37 presenze e 3 reti), la terza in B dopo quella con Monza ed Entella da titolare.

Florenzi è un jolly di centrocampo con propensione offensiva e proprio contro il Palermo, l’anno scorso, ha segnato una grande rete. Il giovane più interessante per cui molti farebbero follie è Giovanni Fabbian, trequartista che con la Reggina di Pippo Inzaghi ha fatto un campionato straordinario con 8 reti. Il cartellino del 2003 appartiene all’Inter e assicurarselo in prestito non è un’operazione facile, perché il giocatore interessa anche a molti club di serie A, tra cui Lazio e Sassuolo.