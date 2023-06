L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sui fratelli Esposito.

Domani non sarà una domenica qualunque per il signor Agostino Esposito di Castellammare di Stabia. Il signor Esposito che ha tre figli: Salvatore nato nel 2000, Sebastiano classe 2002 e il più piccolo, Francesco Pio, del 2005. Tutti e tre calciatori, tutti e tre in campo nello stesso giorno, anche se con obiettivi e orari diversi. Salvatore e Sebastiano giocheranno con i rispettivi club. Il più ‘anziano’ dei fratelli Esposito sarà infatti di scena con lo Spezia contro il Verona.

Obiettivo: la permanenza in Serie A, visto che le due squadre si giocano alle ore 20.45 lo spareggio per non retrocedere in quel di Reggio Emilia. Il 22enne è arrivato in Liguria a gennaio, dopo due stagioni e mezza in Serie B con la Spal, altro club che ha avuto una stagione piuttosto travagliata, conclusasi con la retrocessione in Serie C. Con lo Spezia finora lo score di Salvatore Esposito è stato buono: 12 presenze in Serie A e 1 rete. Il club, però, non è riuscito a salvarsi nei ‘tempi regolamentari’ del campionato e dovrà giocarsi la permanenza nella categoria contro l’Hellas. Va da sé che in casa dei signori Esposito a Castellammare, dovrà essere presente più di un teleschermo. Perché esattamente 15 minuti prima dell’ingresso in campo dello Spezia, si gioca anche il ritorno della finale dei playoff di Serie B.

L’appuntamento in questo caso è allo stadio San Nicola, dove la situazione, dopo la gara di andata finita 1-1 contro il Cagliari, è ancora incerta. Tra le fila dei padroni di casa gioca il secondo degli Esposito (in ordine di nascita), pronto a lasciare la sua impronta sulla partita. Sebastiano, ancora di proprietà dell’Inter, in questa stagione aveva cominciato all’Anderlecht, prima di approdare in Puglia. Dal ritorno in Italia ha segnato quattro reti con la maglia dei pugliesi, anche se non è ancora riuscito a bucare la rete nei playoff. Schierato titolare tanto nelle due partite contro il Sudtirol, che nella partita di giovedì contro il Cagliari, cercherà un gol che possa far esplodere di gioia il San Nicola, anche se al Bari, per salire in A, basta replicare il pari dell’andata, in virtù del miglior piazamento in campionato. Magari nella speranza che in contemporanea anche il fratello Salvatore sia riuscito con lo Spezia a salvarsi.

Vorrebbe poter dire magari incontrarsi entrambi l’anno prossimo in Serie A, in attesa che il mercato (e l’Inter) dica la propria. Nella Primavera dell’Inter gioca ancora anche Francesco Pio (tutti e tre si sono formati nelle giovanili nerazzurre). Il quale, però, non si dovrà esibire con la maglia nerazzurra addosso, ma con quella della Nazionale. Il più piccolo dei fratelli sarà colui che farà fare tardi a tutti, giocherà la finale del Mondiale Under 20 contro l’Uruguay con la Nazionale di Carmine Nunziata, alle ore 23. Schierato dal ct come titolare nelle ultime partite dell’Italia, il giovane Esposito potrebbe anche essere destinato a essere colui che porta a casa il risultato più clamoroso. In quella che, siamo certi, per il signor Agostino Esposito sarà una domenica da ricordare.