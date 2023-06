L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Palermo e lo scouting del City Group al lavoro per il mercato rosanero.

È sulla linea verde che il Palermo deve comunque puntare, perché al momento gli unici under 23 in squadra sono Claudio Gomes, Aurelio e Buttaro. Proprio le operazioni alla Gomes, il talento venuto dalla casa madre, possono costituire l’arma in più che arriva in dote dal City Group.

L’altra operazione, sponda Montevideo City Torque, era stata fatta con il difensore Orihuela, ma non ha funzionato, mentre il difensore danese Graves-Jensen è stato acquistato a titolo definitivo ad hoc per il Palermo su segnalazione dello scouting internazionale. Il capo del settore per i rosanero, Leonardo Masieri, è al lavoro.