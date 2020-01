L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla situazione della Roma. Entro la metà di febbraio, la società sarà ceduta da James Pallotta all’imprenditore texano Dan Friedkin. Negli ultimi giorni sono stati messi a punto gli ultimi elementi di trattativa tra Londra, Lugano e Milano, dove ieri era annunciata la presenza del futuro proprietario romanista e del figlio Ryan, destinato a un ruolo attivo nella Roma. Pallotta continua a valutare un ingresso in un club inglese come Leeds, Newcastle o Aston Villa. Appena Friedkin rileverà la Roma si troverà per le mani un dato (che ha già molto ben presente): 110 milioni. È la cifra – euro più, euro meno – di cui avrebbe bisogno la Roma per far quadrare il prossimo bilancio. Una cifra che potrà recuperare attraverso due strade: realizzando plusvalenze sul mercato calciatori, oppure attraverso un nuovo impegno dell’azionista che deve già coprire un aumento di capitale da 130 milioni deliberato dall’assemblea del club. Insomma, la prima cosa che Dan Friedkin dovrà fare da nuovo proprietario sarà mettere mano al portafoglio.