L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla situazione del Trapani e sui dissidi tra allenatore e direttore sportivo. Alla base del “ divorzio”, una netta differenza di vedute sul mercato fra lo stesso Nember e Castori.

Il nuovo tecnico, infatti, sta pretendendo che a Trapani arrivino calciatori già pronti e non atleti di cui recuperare la forma fisica prima di poterli far scendere in campo. Così, non ha voluto che fossero tesserati l’attaccante senegalese Sow e il difensore israeliano Ben David, che erano a Trapani da una settimana. Ieri , il club, a nome del presidente Pino Pace, ha diffuso un comunicato che voleva stanare Nember e presumibilmente indurlo alle dimissioni. Che non sono arrivate e costringeranno all’esonero. Sarà Castori stesso il manager all’inglese dei prossimi sei mesi che guiderà il mercato.