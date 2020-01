L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle condizioni di Ricciardo. Gli esami a cui si è sottoposto l’attaccante hanno evidenziato la lesione di primo grado al muscolo semitendinoso della coscia destra. Il capocannoniere rosanero salterà certamente la trasferta di domenica contro il Marina di Ragusa, il derby contro l’Fc Messina in casa e la partita sul campo della Cittanovese. Difficile, ma non impossibile il recupero per Palermo- Biancavilla del 16 febbraio, più probabile la presenza in campo per la trasferta di Licata del 23 febbraio. Scalpita Sforzini per prendere il suo posto.