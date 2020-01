L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul clima di attesa che si respira a Marina di Ragusa per l’arrivo del Palermo. Lo slogan è “Appuntamento con la storia”, tratto da una campagna promozionale che da qualche giorno campeggia nel territorio per pubblicizzare la partita di domenica. «Scriveremo una nuova pagina del diario rossoblù – scrive a commento della foto il club che aspetta l’arrivo del Palermo – non potete mancare a questo appuntamento con la storia». Per assistere all’evento occorre pagare un biglietto al prezzo unico di 10 euro senza distinzione di settore. Solo gli under 10 potranno accedere gratuitamente, ma dovranno essere accompagnati da un pagante a prezzo intero. I biglietti si troveranno, con un euro di diritto di prevendita, a Ragusa e in tutta la provincia: particolarmente capillare la rete di vendita dei tagliandi costituita da quattro punti in città, tre a Vittoria, due a Marina di Ragusa, altrettanti a Modica e uno a testa per Comiso, Santa Croce Camerina, Scicli e Mazzarrone. La prevendita terminerà alle 15 di sabato, poi domenica i biglietti saranno in vendita anche al botteghino dello stadio “Aldo Campo”. L’entusiasmo sta finendo per contagiare anche i tifosi del Palermo che nei primi due giorni di prevendita per il settore ospiti hanno già acquistato circa duecento dei trecentocinquanta biglietti che il Marina di Ragusa ha messo a disposizione dei palermitani. In totale i posti dell’impianto ragusano sono circa quattromila e i tifosi rosanero potrebbero trovare posto anche nelle due tribune del “ Selvaggio”. A Palermo i biglietti sono in vendita, sempre al costo di undici euro diritto di prevendita incluso, al Bar Rosanero in piazzetta Porta Reale 6.