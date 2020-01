Stefano Sorrentino si ritira dal calcio giocato. L’ex rosa, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” ha comunicato la sua decisione in diretta tv, dopo un commovente filmato relativo ai momenti più belli della sua carriera: “Ho deciso di ritirarmi, è una decisione che ho preso negli ultimi giorni dopo una lunga riflessione. Mi ritengo fortunato per la carriera avuta. L’attaccante più forte che ho affrontato? Dico Ronaldo, visto che non mi ha mai segnato (ride, ndr)”.