L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” esalta l’operato del tecnico Pergolizzi. Perennemente discusso, stabilisce un altro record: nessun altro allenatore ha raccolto più punti nelle prime 20 giornate della propria gestione in rosanero. Pergolizzi tocca quota 48 alla media di 2,4 a gara, raggiunge come numero di vittorie un altro palermitano come lui, Pino Caramanno che nel 1987/88, alla guida anche allora di una squadra da rilanciare dopo una radiazione, dopo 20 giornate aveva ottenuto 15 successi come Rosario, ma a questo punto della stagione aveva una sconfitta in più (3 contro le 2 attuali) e un pareggio in meno (2 contro 3), e il totale, ricalcolato coi 3 punti a vittoria (a quel tempo valeva ancora solo 2), farebbe 47, una lunghezza in meno dell’SSD odierno.