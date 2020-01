L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” esalta l’operato del tecnico Pergolizzi. L’allenatore ha cominciato subito a vincere pur senza mai incantare, ma non ha mai battuto la diffidenza nei suoi confronti. Non è proprio abituato a reggere le pressioni e i tranelli di una metropoli. Ma è andato avanti con un solo obiettivo in testa, riportare in C la sua città. Gli sono state anche appiccicate etichette che non merita, a cominciare dalla presunzione. A volte non ha trovato soluzioni utili a superare i problemi, ma nel conto bisognerebbe mettere, accanto agli errori che come tutti ha commesso, i meriti indiscutibili. 15 partite su 20 non le vinci solo per caso o modestia dei contendenti. Una fase difensiva inappuntabile, la gestione dei giovani, la disponibilità a cambiare modulo, la non sottovalutazione degli avversari (quella sì sarebbe presunzione).